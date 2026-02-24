Pernod Ricard Aktie

84,02EUR -0,58EUR -0,69%
Pernod Ricard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.02.2026 07:31:29

Pernod Ricard Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Pernod Ricard von 99,10 auf 97,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der aus eigener Kraft erwirtschaftete Umsatz habe die Markterwartung unterboten, schrieb Javier Gonzalez Lastra am Montagabend in seinem Resümee zu den Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal. Besonders in der Absatzregion Amerika sei der Spirituosenhersteller hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Im zuletzt stark gefallenen Aktienkurs sei bereits viel Negatives eingepreist./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Buy
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
97,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
83,16 € 		Abst. Kursziel*:
17,24%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
84,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,04%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.

mehr Nachrichten