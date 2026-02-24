Pernod Ricard Aktie
|84,02EUR
|-0,58EUR
|-0,69%
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
Pernod Ricard Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Pernod Ricard von 99,10 auf 97,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der aus eigener Kraft erwirtschaftete Umsatz habe die Markterwartung unterboten, schrieb Javier Gonzalez Lastra am Montagabend in seinem Resümee zu den Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal. Besonders in der Absatzregion Amerika sei der Spirituosenhersteller hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Im zuletzt stark gefallenen Aktienkurs sei bereits viel Negatives eingepreist./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Buy
|
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
97,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
83,16 €
|
Abst. Kursziel*:
17,24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
84,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,04%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
