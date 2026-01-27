Pernod Ricard Aktie

73,08EUR -2,24EUR -2,97%
Pernod Ricard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693

27.01.2026 20:27:01

Pernod Ricard Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Zahlen von LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Umsatzrückgang der Spirituosensparte sei deutlicher gewesen als erwartet, schrieb Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch bei Pernod Ricard sei im zweiten Geschäftsquartal mit einem rückläufigen Umsatz zu rechnen. Im zweiten Geschäftshalbjahr könne sich die Lage verbessern./bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 13:23 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 13:23 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Buy
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
74,02 € 		Abst. Kursziel*:
48,61%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
73,08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
50,52%
Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.

