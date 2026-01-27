NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Zahlen von LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Umsatzrückgang der Spirituosensparte sei deutlicher gewesen als erwartet, schrieb Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch bei Pernod Ricard sei im zweiten Geschäftsquartal mit einem rückläufigen Umsatz zu rechnen. Im zweiten Geschäftshalbjahr könne sich die Lage verbessern./bek/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 13:23 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 13:23 / ET



