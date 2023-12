Optimismus in Wien: ATX Prime nachmittags in der Gewinnzone

Der ATX Prime gewinnt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr 0,08 Prozent auf 1 663,78 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 1 662,45 Punkten in den Handel, nach 1 662,45 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tageshoch bei 1 669,30 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 658,44 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, den Wert von 1 600,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 609,58 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.12.2022, bewegte sich der ATX Prime bei 1 605,03 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 5,06 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 513,39 Punkten verzeichnet.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Warimpex (+ 5,71 Prozent auf 0,74 EUR), Semperit (+ 3,82 Prozent auf 14,12 EUR), FACC (+ 2,97) Prozent auf 5,90 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,18 Prozent auf 9,38 EUR) und Palfinger (+ 1,30 Prozent auf 23,45 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Polytec (-4,45 Prozent auf 3,44 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,78 Prozent auf 40,20 EUR), Flughafen Wien (-2,64 Prozent auf 47,95 EUR), UBM Development (-1,46 Prozent auf 20,20 EUR) und Vienna Insurance (-1,34 Prozent auf 25,75 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 153 413 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 30,521 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

2024 präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,93 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at