Roche Aktie

320,60CHF 3,80CHF 1,20%
Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.12.2025 09:57:27

Roche Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 325 Franken auf "Hold" belassen. Die Schweizer hätten in ihrer Telefonkonferenz anlässlich des San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) ein deutlich optimistischeres Bild zum Mittel Giredestrant gezeichnet, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:46 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
325,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
318,70 CHF 		Abst. Kursziel*:
1,98%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
320,60 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
1,37%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)mehr Nachrichten

Analysen zu Roche AG (Genussschein)mehr Analysen

09:57 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.12.25 Roche Hold Deutsche Bank AG
11.12.25 Roche Sell Goldman Sachs Group Inc.
11.12.25 Roche Buy UBS AG
11.12.25 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Roche AG (Genussschein) 319,50 0,85% Roche AG (Genussschein)

Aktuelle Aktienanalysen

11:19 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:18 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:17 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
11:17 arGEN-X Neutral UBS AG
11:13 Nestlé Neutral UBS AG
11:12 Novo Nordisk Neutral UBS AG
10:31 Sanofi Buy UBS AG
10:25 Sanofi Overweight Barclays Capital
09:59 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:58 UBS Buy Deutsche Bank AG
09:57 Ströer Buy Warburg Research
09:57 Roche Hold Deutsche Bank AG
09:36 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
09:33 Polytec kaufen Warburg Research
09:08 Raiffeisen Erste Group Bank
09:02 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:00 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:37 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
08:37 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
08:36 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
07:58 Nike Neutral UBS AG
07:55 Unilever Outperform Bernstein Research
07:48 BAT Overweight Barclays Capital
07:43 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:29 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:22 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:21 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 Zalando Outperform RBC Capital Markets
06:33 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:33 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:32 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:31 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:31 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:28 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:27 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
12.12.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
12.12.25 thyssenkrupp Halten DZ BANK
12.12.25 Schneider Electric Equal Weight Barclays Capital
12.12.25 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
12.12.25 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
12.12.25 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.25 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.25 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.25 Oracle Kaufen DZ BANK
12.12.25 Beiersdorf Kaufen DZ BANK
12.12.25 Nike Buy Jefferies & Company Inc.
12.12.25 Linde Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.12.25 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
12.12.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen