Optimismus in Zürich: SMI am Nachmittag in der Gewinnzone

Am Donnerstag tendiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,51 Prozent fester bei 11 959,77 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,264 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,475 Prozent auf 11 955,73 Punkte an der Kurstafel, nach 11 899,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 11 930,43 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 11 983,75 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 1,80 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 16.04.2024, wurde der SMI mit 11 196,67 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 16.02.2024, wies der SMI einen Stand von 11 310,61 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.05.2023, wies der SMI einen Stand von 11 519,87 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,07 Prozent. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 983,75 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Roche (+ 3,78 Prozent auf 236,10 CHF), Swiss Re (+ 3,38 Prozent auf 107,20 CHF), Zurich Insurance (+ 2,54 Prozent auf 464,80 CHF), Swiss Life (+ 1,13 Prozent auf 662,00 CHF) und Logitech (+ 0,99 Prozent auf 81,40 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen UBS (-1,05 Prozent auf 27,38 CHF), Lonza (-0,83 Prozent auf 527,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,71 Prozent auf 47,86 CHF), Novartis (-0,69 Prozent auf 92,66 CHF) und Swisscom (-0,40 Prozent auf 501,50 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 855 543 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 246,550 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at