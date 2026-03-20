Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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20.03.2026 09:19:00
Oracle Identity Manager: Update außer der Reihe gegen Codeschmuggel-Lücke
Oracle hat ein Notfall-Update für Identity Manager und Web Services Manager zum Schließen einer Codeschmuggel-Lücke herausgegeben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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