Oracle Wins CMS Cloud Contract To Power Medicare, Medicaid Modernization
Oracle Wins CMS Cloud Contract To Power Medicare, Medicaid Modernization originally appeared on Benzinga.com.
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
10.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Oracle von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
09.02.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite schließt im Plus (finanzen.at)
|
09.02.26
|Handel in New York: Börsianer lassen S&P 500 letztendlich steigen (finanzen.at)
|
09.02.26
|Freundlicher Handel: Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
09.02.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
09.02.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09.02.26
|Freundlicher Handel in New York: Am Montagmittag Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
09.02.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.
|03.02.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|03.02.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|03.02.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|77 275,00
|0,03%
|Oracle Corp.
|134,54
|1,96%
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.