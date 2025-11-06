OTS: Heidelberg Materials AG / Heidelberg Materials setzt Wachstum im dritten ...

Heidelberg Materials setzt Wachstum im dritten Quartal fort und

bestätigt positiven Ausblick für 2025

Heidelberg (ots) -

- Q3-Ergebnis (1) steigt um 5 % auf 1.179 (i. V.: 1.124) Mio EUR

- Operative Marge (2) verbessert sich auf 25,9 % (i. V.: 25,2 %)

- Produktivitäts- und Effizienzsteigerung : Initiative Transformation Accelerator

mit deutlichen Einsparungen

- Vorreiterrolle in der Baustoffindustrie: Erste Lieferungen von evoZero®, dem

weltweit ersten Carbon Captured Near-Zero-Zement, an Kunden in Europa

- Finale Investitionsentscheidung: Baubeginn für weiteres CCS-Projekt in

Padeswood, GB, in den nächsten Wochen

- Vier weitere Förderzusagen aus dem EU-Innovationsfonds für

Dekarbonisierungsprojekte

- Positiver Ausblick für das Gesamtjahr 2025 bestätigt: Ergebnis des laufenden

Geschäftsbetriebs konkretisiert auf 3,30-3,50 Mrd EUR (bisher: 3,25-3,55 Mrd

EUR); ROIC unverändert bei rund 10 %

(1) RCO = Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs

(2) RCOBD-Marge = Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen im

Verhältnis zum Umsatz

"Wir haben unseren Wachstumskurs im dritten Quartal 2025 fortgesetzt, trotz

anhaltender politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten. Unser

kompromissloser Fokus auf aktives Preis- und Kostenmanagement in allen

Konzerngebieten hat im dritten Quartal maßgeblich dazu beigetragen, dass wir

unser Ergebnis verbessern und unsere Profitabilität weiter ausbauen konnten.

Insbesondere unsere Initiative Transformation Accelerator leistete mit

deutlichen Einsparungen einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung unserer Marge",

erklärte Dr. Dominik von Achten, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg Materials.

"Mit Blick auf das Gesamtjahr bleiben wir zuversichtlich. Auf Basis der

bisherigen Geschäftsentwicklung bestätigen wir unseren positiven Ausblick für

2025."

"Mit dem Start der Auslieferung von evoZero® - dem ersten Carbon Captured

Near-Zero-Zement - an Kunden in ganz Europa haben wir die Transformation der

Bauindustrie spürbar vorangetrieben. Das weltweit einzigartige Produkt wird in

unserer CCS-Anlage in Brevik hergestellt und verschafft unseren Kunden einen

klaren Wettbewerbsvorteil auf dem Weg zu CO2-reduziertem Bauen. Mit der finalen

Investitionsentscheidung für unser CCS-Projekt Padeswood in Großbritannien bauen

wir unsere Vorreiterrolle im Bereich Nachhaltigkeit weiter aus."

Gute operative Entwicklung

Das Unternehmen steigerte seine Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahresquartal

leicht um 51 Mio EUR bzw. 1 % auf 5.807 (i. V.: 5.756) Mio EUR. Das Ergebnis des

laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) stieg spürbar um 54 Mio EUR bzw. 5 % auf 1.179

(i. V.: 1.124) Mio EUR. Die operative Marge verbesserte sich um rund 0,7

Prozentpunkte auf 25,9 % (i. V.: 25,2 %).

Initiative Transformation Accelerator verläuft planmäßig

Die im November 2024 angekündigte Initiative Transformation Accelerator verläuft

planmäßig und hat in den ersten neun Monaten 2025 mit deutlichen Einsparungen

zum Ergebnis beigetragen. Der Schwerpunkt der Initiative liegt auf der

Optimierung des Produktionsnetzwerks, funktionsübergreifenden

Effizienzsteigerungen sowie technischen Initiativen auf globaler Ebene.

Heidelberg Materials ist zuversichtlich, dass die Initiative bis Ende 2026 den

jährlichen Zielwert von mindestens 500 Mio EUR Einsparungen erreichen wird.

Signifikante Fortschritte bei der Dekarbonisierung

Im September 2025 hat Heidelberg Materials eine Förderzusage der britischen

Regierung für den Bau einer CO2-Abscheideanlage im Werk Padeswood in

Großbritannien erhalten. Der Baubeginn soll noch im laufenden Geschäftsjahr

erfolgen. Die neue Anlage soll jährlich rund 800.000 t CO2 abscheiden und bis

2029 in Betrieb genommen werden. Nach der Eröffnung von Brevik CCS im Juni 2025

wird Padeswood CCS als zweiter Standort von Heidelberg Materials evoZero in

wesentlich größerem Umfang produzieren.

Bereits heute profitieren europaweit erste Kunden von evoZero-Lieferungen. So

wird das Produkt beim Bau der neuen U-Bahn-Station Skøyen in Oslo, Norwegen,

durch Skanska, einem führenden Projektentwicklungs- und Bauunternehmen in Europa

und Nordamerika, eingesetzt. Auch das deutsche Projekt DREIHAUS, in dessen

Rahmen derzeit insgesamt drei 3D-gedruckte Häuser in Heidelberg entstehen, wird

evoZero einsetzen. DREIHAUS wird als neuer Maßstab für den seriellen 3D-Druck

von Wohngebäuden unter Verwendung nachhaltiger Baustoffe dienen und nutzt heute

schon die nachhaltigen Produkte des evoBuild®-Portfolios.

Der EU-Innovationsfonds, eines der weltweit größten Förderprogramme für

innovative kohlenstoffarme Technologien, hat vier zukunftsweisende Projekte von

Heidelberg Materials im Bereich der CO2-Abscheidung, -Nutzung und -Speicherung

(Carbon Capture, Utilisation, and Storage, kurz: CCUS) für die Ausarbeitung von

Fördervereinbarungen im Rahmen seines "Net-Zero Technologies Call" ausgewählt.

Die Fördermittel werden an Unternehmen vergeben, die innovative Technologien mit

Near-Zero-Emissionen einsetzen. Zu den ausgewählten Projekten zählen Anthemis in

Belgien, AirvaultGOCO2 in Frankreich, DREAM in Italien und HuCCSar in Polen.

Aktionärsrendite im Fokus

Im Mai 2024 hat Heidelberg Materials ein zweites Aktienrückkaufprogramm mit

einem Volumen von bis zu 1,2 Mrd EUR aufgelegt. Die zweite von drei Tranchen mit

einem Volumen von bis zu 450 Mio EUR wird noch im laufenden Jahr abgeschlossen.

Das Unternehmen hat bis zum 31. Oktober 2025 eigene Aktien zu einem Gesamtpreis

von rund 364 Mio EUR erworben.

Positiver Ausblick für 2025 bestätigt

Auf Basis der bisherigen Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2025

bleibt Heidelberg Materials zuversichtlich und bestätigt den positiven Ausblick.

Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) konkretisiert das Unternehmen

auf zwischen 3,30 und 3,50 Mrd EUR (bisher: zwischen 3,25 und 3,55 Mrd EUR). Der

ROIC soll weiterhin bei rund 10 % liegen. Für die spezifischen

Netto- CO2-Emissionen pro Tonne zementartigem Material rechnet das Unternehmen

unverändert mit einer weiteren leichten Reduzierung im Vergleich zu 2024.

Die Quartalsmitteilung Januar bis September 2025 mit einem Überblick über unsere

Finanzzahlen in den ersten neun Monaten und des dritten Quartals 2025 finden Sie

auf unserer Internetseite unter Berichte und Präsentationen

(heidelbergmaterials.com) (https://www.heidelbergmaterials.com/de/investor-relat

ions/berichte-und-praesentationen).

Über Heidelberg Materials

Heidelberg Materials ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von

Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement,

Zuschlagstoffen und Transportbeton. Wir sind mit rund 51.000 Beschäftigten an

fast 3.000 Standorten in rund 50 Ländern vertreten. Im Mittelpunkt unseres

Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur

CO2-Neutralität und Kreislaufwirtschaft in der Baustoffindustrie arbeiten wir an

nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. Unseren Kunden erschließen

wir neue Möglichkeiten durch Digitalisierung .

