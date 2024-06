Pandemiebereitschaft: WACKER und CordenPharma setzen Maßstäbe - Aktie im Plus

Damit seien beide in der Lage, im Bedarfsfall schnell 80 Millionen Impfstoffdosen pro Jahr herzustellen, wie die Unternehmen mitteilten.

Nach erfolgreicher Kapazitätserweiterung und Qualifizierung seien die Partnerunternehmen nun in eine mindestens fünfjährige Bereitschaftsphase eingetreten. Im Bedarfsfall wende sich die Bundesregierung an den Entwickler des benötigten mRNA-Impfstoffs. WACKER und CordenPharma werden diesen Impfstoff dann gemeinsam produzieren, und zwar vollständig innerhalb der EU und überwiegend in Deutschland.

Während der Bereitschaftsphase erhalten die beiden Unternehmen eine Vergütung für ihr Know-how und die Aufrechterhaltung der erforderlichen Produktionskapazitäten.

WACKER und CordenPharma hatten sich gemeinsam um einen Pandemiebereitschaftsvertrag der Bundesregierung zur Herstellung von mRNA-basierten Impfstoffen bemüht und unter anderem den Zuschlag erhalten. Nach der anfänglichen Impfstoffknappheit während der Corona-Pandemie hatte die Bundesregierung entschieden, die Impfstoffproduktion und - versorgung künftig strategisch abzusichern.

UBS belässt Wacker Chemie auf 'Buy' - Ziel 137 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für WACKER CHEMIE vor den Ende Juli erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Für das ablaufende Jahresviertel liege er mit seiner operativen Gewinnprognose (Ebitda) um 14 Prozent über dem Analystenkonsens, schrieb Analyst Samuel Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Dynamik bei Silikonen mit einem verbesserten Produktmix stütze die Profitabilität. Er geht daher etwas optimistischer an den Gewinnbeitrag dieser Sparte heran, was aber teilweise aufgezehrt werde durch Polysilizium.

Die WACKER CHEMIE-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,45 Prozent im Plus bei 99,68 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones) / ZÜRICH (dpa-AFX Broker)