Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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11.08.2026 21:39:00
Patch seit Mai verfügbar: Ransomware attackiert Microsoft Sharepoint
Eine schwere Sicherheitslücke in Microsoft SharePoint wird nun von Ransomware ausgenutzt. Ein Patch steht bereit, ungeschützte Systeme auch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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12.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zum Handelsende (finanzen.at)
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12.08.26
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12.08.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones steigt am Mittag (finanzen.at)
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12.08.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
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11.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Microsoft von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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11.08.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
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10.08.26
|Handel in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
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10.08.26
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Analysen zu Microsoft Corp.
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|Microsoft Corp.
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