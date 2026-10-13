SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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13.10.2026 14:39:00
Patchday SAP: Angreifer können Systeme übernehmen
Es sind wichtige Sicherheitsupdates unter anderem für SAP Cloud SDK for Python erschienen. Admins sollten zeitnah handeln.
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Nachrichten zu SAP SE
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13.10.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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13.10.26
|Verluste in Frankfurt: DAX schlussendlich leichter (finanzen.at)
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13.10.26
|Börse Frankfurt: TecDAX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
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13.10.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
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13.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
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13.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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13.10.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 fällt (finanzen.at)
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13.10.26
|Freundlicher Handel: DAX nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
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|UBS AG
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|22.09.26
|SAP Neutral
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|18.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
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|08.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
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|29.01.26
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|23.10.25
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|06.08.25
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|DZ BANK
|08.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.09.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.