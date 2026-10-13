SAP Aktie

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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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13.10.2026 14:39:00

Patchday SAP: Angreifer können Systeme übernehmen

SAP-Logo mit dem Schriftzug Patchday und einem Pflaster

Es sind wichtige Sicherheitsupdates unter anderem für SAP Cloud SDK for Python erschienen. Admins sollten zeitnah handeln.

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08.09.26 SAP Neutral UBS AG
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