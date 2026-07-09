Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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09.07.2026 17:35:00
PC-Markt bricht ein: Nur Apple wächst dank MacBook Neo
Die drei weltweit größten PC- und Notebook-Hersteller lassen Federn. Nur Apple wächst dank des MacBook Neo erheblich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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