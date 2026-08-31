Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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31.08.2026 11:58:54
Performance Comparison: Amazon.com And Competitors In Broadline Retail Industry
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Nachrichten zu Amazon
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28.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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28.08.26
|Börse New York: NASDAQ Composite beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
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28.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
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28.08.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
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28.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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28.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones nachmittags im Minus (finanzen.at)
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28.08.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
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28.08.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite sackt am Freitagmittag ab (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
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|JP Morgan Chase & Co.
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Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Abgaben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.