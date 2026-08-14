Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
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14.08.2026 15:59:22
Philips introduces Alturion ultrasound system with AI-powered workflows for high-volume clinical environments
Philips introduces the Alturion ultrasound system with AI-powered workflows, helping clinicians improve efficiency and support consistent results in high-volume care settings.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
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