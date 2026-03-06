Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

06.03.2026 15:27:38

Piloten leiten Urabstimmung bei Eurowings ein

FRANKFURT/KÖLN (dpa-AFX) - Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat bei der nächsten Teilgesellschaft der Lufthansa eine Urabstimmung eingeleitet. Bei der von vielen Urlaubern genutzten Direktfluggesellschaft Eurowings geht es wie bei der Mutter Lufthansa um die Betriebsrenten der Pilotinnen und Piloten.

Bei den Verhandlungen habe Lufthansa jede Volumenerhöhung ihres Beitrags abgelehnt, kritisiert die Gewerkschaft. Konsequenz sei nun die Urabstimmung zu weiteren Arbeitskampfmaßnahmen. Diese soll bis zum 16. März um 10.00 Uhr laufen.

Stimmen die Piloten im erforderlichen Maße zu, sind bei der Eurowings ebenso Streiks möglich wie bereits bei der Lufthansa-Kerngesellschaft und der Regionaltochter Lufthansa Cityline./ceb/DP/nas

06.03.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
06.03.26 Lufthansa Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.03.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.03.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
06.03.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

Lufthansa AG 8,16 -0,71% Lufthansa AG

Börse aktuell - Live Ticker

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

