Dassault Aviation Aktie
WKN DE: A3C9Y0 / ISIN: FR0014004L86
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07.11.2026 13:45:38
Pistorius will bis März Entscheidung über Kampfjet-Kooperation
BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius erwartet nach dem Aus für das deutsch-französischen Luftkampfsystems FCAS bis Ende März 2027 eine Grundsatzentscheidung über eine Alternative. Er habe großes Interesse daran, dass die deutsche Luftfahrtindustrie bei dem Projekt eine Rolle spiele, sagte der SPD-Politiker der Funke Mediengruppe. Allein könne die deutsche Industrie ein solches Projekt nicht stemmen.
"Auf dem Tisch liegen zwei Optionen - eine Beteiligung am Global Combat Air Programm von Briten, Italienern und Japanern. Da sind wir in Gesprächen. Wir müssen zum Beispiel prüfen, ob eine Beteiligung Deutschlands zu einer größeren Zeitverzögerung führen könnte, die für alle Beteiligten kaum akzeptabel wäre", sagte Pistorius. Als zweite Option könne Airbus gemeinsam mit anderen europäischen Partnern ein eigenes Projekt für den Anfang der 40er Jahre entwickeln.
Im Oktober hatte der britische Premierminister Andy Burnham Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die gemeinsame Entwicklung eines neuen Kampfjets mit dem GCAP-Programm angeboten. Das deutsch-französische Kampfjet-Projekt FCAS war in diesem Sommer gescheitert, weil sich beide Seiten nach jahrelangen Verhandlungen nicht einigen konnten./cn/DP/mis
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