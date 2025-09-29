Pluszeichen in Europa: STOXX 50 klettert zum Handelsende

Am Montag sprang der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0,29 Prozent auf 4 618,34 Punkte an. Zuvor ging der STOXX 50 0,202 Prozent höher bei 4 614,49 Punkten in den Montagshandel, nach 4 605,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 624,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 600,04 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 29.08.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 554,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, lag der STOXX 50 bei 4 472,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, notierte der STOXX 50 bei 4 495,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 6,44 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 826,72 Punkte. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit GSK (+ 2,15 Prozent auf 15,18 GBP), Rio Tinto (+ 1,73 Prozent auf 49,15 GBP), Rheinmetall (+ 1,43) Prozent auf 1 988,50 EUR), Richemont (+ 1,34 Prozent auf 151,15 CHF) und Nestlé (+ 1,34 Prozent auf 72,09 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen UniCredit (-2,66 Prozent auf 63,77 EUR), BP (-2,45 Prozent auf 4,35 GBP), Rolls-Royce (-1,61 Prozent auf 11,64 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,37 Prozent auf 26,96 GBP) und Siemens (-1,11 Prozent auf 226,20 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 19 813 001 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 319,661 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Im STOXX 50 hat die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at