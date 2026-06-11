Pluszeichen in Europa: STOXX 50 stärker

Am Donnerstagmittag zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,95 Prozent auf 5 202,92 Punkte an. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,030 Prozent fester bei 5 155,60 Punkten, nach 5 154,04 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 205,02 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 155,60 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der STOXX 50 bereits um 0,473 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.05.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 074,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 034,00 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 11.06.2025, einen Wert von 4 571,24 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,96 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Zähler.

STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Richemont (+ 3,55 Prozent auf 175,05 CHF), Siemens Energy (+ 3,36 Prozent auf 143,34 EUR), HSBC (+ 2,68 Prozent auf 13,28 GBP), Enel (+ 2,28 Prozent auf 9,75 EUR) und Rheinmetall (+ 2,04 Prozent auf 1 221,60 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil SAP SE (-3,90 Prozent auf 143,86 EUR), Deutsche Telekom (-3,28 Prozent auf 27,69 EUR), Unilever (-0,67 Prozent auf 43,72 GBP), RELX (-0,63 Prozent auf 25,32 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-0,40 Prozent auf 89,78 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 3 524 699 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 581,364 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,85 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at