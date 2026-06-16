Pluszeichen in Frankfurt: DAX startet mit Gewinnen

Der DAX bleibt auch am zweiten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Am Dienstag notiert der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,20 Prozent fester bei 24 943,59 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,037 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,196 Prozent höher bei 24 942,73 Punkten, nach 24 894,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 938,70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 955,37 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23 950,57 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 16.03.2026, wies der DAX einen Wert von 23 564,01 Punkten auf. Der DAX lag vor einem Jahr, am 16.06.2025, bei 23 699,12 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 1,65 Prozent zu. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit GEA (+ 3,39 Prozent auf 58,00 EUR), Rheinmetall (+ 3,25 Prozent auf 1 187,60 EUR), Scout24 (+ 1,69 Prozent auf 78,15 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,45 Prozent auf 329,90 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,19 Prozent auf 52,78 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Brenntag SE (-1,36 Prozent auf 55,22 EUR), Bayer (-1,13 Prozent auf 35,90 EUR), Infineon (-1,13 Prozent auf 79,84 EUR), BMW (-1,05 Prozent auf 67,62 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,92 Prozent auf 48,92 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 266 040 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 201,619 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,66 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,90 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at