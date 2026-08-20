thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|Index-Performance
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20.08.2026 12:27:20
Pluszeichen in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone
Um 12:10 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,06 Prozent stärker bei 31 842,04 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 352,870 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,057 Prozent höher bei 31 840,66 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 31 822,47 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des MDAX lag am Donnerstag bei 31 782,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 916,04 Punkten erreichte.
MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 2,04 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wurde der MDAX mit 31 680,71 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der MDAX 31 857,74 Punkte auf. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 20.08.2025, den Stand von 30 877,87 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,78 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Punkten.
MDAX-Top-Flop-Liste
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 5,41 Prozent auf 247,40 EUR), Nemetschek SE (+ 3,28 Prozent auf 64,50 EUR), K+S (+ 2,50 Prozent auf 15,55 EUR), AUMOVIO (+ 2,11 Prozent auf 36,25 EUR) und DWS Group GmbH (+ 1,65 Prozent auf 74,05 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Salzgitter (-4,47 Prozent auf 49,20 EUR), WACKER CHEMIE (-2,93 Prozent auf 89,50 EUR), PUMA SE (-2,39 Prozent auf 24,92 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,07 Prozent auf 94,70 EUR) und LANXESS (-2,01 Prozent auf 14,16 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im MDAX
Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 755 847 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 39,820 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick
Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,39 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
|
12:27
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
19.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
19.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
19.08.26
|XETRA-Handel MDAX zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
18.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX schließt im Minus (finanzen.at)
|
18.08.26
|Schwacher Handel: MDAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|36,55
|3,39%
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|74,05
|2,14%
|freenet AG
|24,08
|-0,91%
|K+S AG
|15,61
|2,09%
|LANXESS AG
|14,16
|-1,53%
|Lufthansa AG
|7,76
|-1,22%
|Nemetschek SE
|65,30
|4,73%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,87
|0,11%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,96
|2,04%
|PUMA SE
|25,04
|-1,69%
|Salzgitter
|48,98
|-4,43%
|Sartorius AG Vz.
|246,80
|5,38%
|thyssenkrupp AG
|12,79
|-1,69%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|94,70
|-2,07%
|WACKER CHEMIE AG
|89,40
|-2,56%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 838,06
|0,05%