thyssenkrupp Aktie

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WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

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Index-Performance 20.08.2026 12:27:20

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone

Kaum bewegt zeigt sich der MDAX aktuell.

Um 12:10 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,06 Prozent stärker bei 31 842,04 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 352,870 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,057 Prozent höher bei 31 840,66 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 31 822,47 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Donnerstag bei 31 782,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 916,04 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 2,04 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wurde der MDAX mit 31 680,71 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der MDAX 31 857,74 Punkte auf. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 20.08.2025, den Stand von 30 877,87 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,78 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Punkten.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 5,41 Prozent auf 247,40 EUR), Nemetschek SE (+ 3,28 Prozent auf 64,50 EUR), K+S (+ 2,50 Prozent auf 15,55 EUR), AUMOVIO (+ 2,11 Prozent auf 36,25 EUR) und DWS Group GmbH (+ 1,65 Prozent auf 74,05 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Salzgitter (-4,47 Prozent auf 49,20 EUR), WACKER CHEMIE (-2,93 Prozent auf 89,50 EUR), PUMA SE (-2,39 Prozent auf 24,92 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,07 Prozent auf 94,70 EUR) und LANXESS (-2,01 Prozent auf 14,16 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 755 847 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 39,820 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,39 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AUMOVIO 36,55 3,39% AUMOVIO
DWS Group GmbH & Co. KGaA 74,05 2,14% DWS Group GmbH & Co. KGaA
freenet AG 24,08 -0,91% freenet AG
K+S AG 15,61 2,09% K+S AG
LANXESS AG 14,16 -1,53% LANXESS AG
Lufthansa AG 7,76 -1,22% Lufthansa AG
Nemetschek SE 65,30 4,73% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 27,87 0,11% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,96 2,04% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 25,04 -1,69% PUMA SE
Salzgitter 48,98 -4,43% Salzgitter
Sartorius AG Vz. 246,80 5,38% Sartorius AG Vz.
thyssenkrupp AG 12,79 -1,69% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 94,70 -2,07% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
WACKER CHEMIE AG 89,40 -2,56% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 838,06 0,05%

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