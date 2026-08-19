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WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma auf "Sector Perform" belassen. Die RBC-Umfrage zum Schulanfang deute für die Sportartikelbranche in den USA auf eine Belebung und in China auf ein recht stabiles Geschäft hin, schrieb Piral Dadhania in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Adidas sei in der Gunst zur Nummer Eins avanciert und habe Nike auf Platz Zwei verdrängt. Für Puma und JD Sports seien die Signale durchwachsen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 18:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Sector Perform
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Sector Perform
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Kurs*:
25,75 €
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
25,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
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