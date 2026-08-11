PUMA Aktie
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WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Puma nach den Zahlen zum zweiten Quartal von 26 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Thomas Maul sieht den Sportartikelhersteller auf dem Weg zur Rückkehr zu Wachstum im Jahr 2027, wie er in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb. Puma befinde sich inmitten einer strategischen Neuausrichtung mit verstärktem Fokus auf den eigenen Vollpreiseinzelhandel und einem reduzierten Fußabdruck im Großflächengeschäft. Maul rechnet zudem damit, dass im nächsten Jahr auch wieder Spekulationen über eine Komplettübernahme durch den neuen Großaktionär Anta aufflammen könnten./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 16:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Halten
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Halten
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Kurs*:
26,66 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
26,62 €
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Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Thomas Maul
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KGV*:
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