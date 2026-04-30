PUMA Aktie

25,94EUR 1,38EUR 5,62%
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

30.04.2026 09:22:31

PUMA SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Buy" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Richard Edwards am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Der Abbau der Lagerbestände komme schneller voran als gedacht./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Buy
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25,62 € 		Abst. Kursziel*:
9,29%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
25,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,94%
Analyst Name::
Richard Edwards 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

