PUMA SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Buy" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Richard Edwards am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Der Abbau der Lagerbestände komme schneller voran als gedacht./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
PUMA SE
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
25,62 €
Abst. Kursziel*:
9,29%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
25,94 €
Abst. Kursziel aktuell:
7,94%
Analyst Name::
Richard Edwards
KGV*:
