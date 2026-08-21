PUMA Aktie
|25,24EUR
|0,30EUR
|1,20%
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Neutral" belassen. Das zweite Quartal sei schwierig gewesen, schrieb Wendy Liu am Freitag nach der Berichtssaison von Europas Sportartikelherstellern. Es sei aber zu früh, um bereits von struktureller Abschwächung zu sprechen. Sie sieht Spielraum, dass die Großhandelsaufträge im vierten Quartal und 2027 wieder anziehen - gerade dank Neuheiten von Adidas und On. Überhaupt dürften die kommenden Kapitalmarkttage die Anleger daran erinnern, dass die Pipelines an Neuheiten solide gefüllt seien. Die Erwartungen an die Resultate des dritten Quartals seien zudem nach den jüngsten Ergebnissen gesunken./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 02:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 03:03 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
24,97 €
|
Abst. Kursziel*:
4,12%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
25,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,01%
|
Analyst Name::
Wendy Liu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SE
|
20.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.08.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste (finanzen.at)
|
14.08.26
|MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in PUMA SE von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
11.08.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX verliert letztendlich (finanzen.at)
|
11.08.26
|XETRA-Handel: MDAX bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
11.08.26
|Aktien von PUMA, Nike und Co. geben nach - Enttäuschende On-Zahlen sorgen für Belastung (dpa-AFX)
|
07.08.26
|MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PUMA SE von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
06.08.26
|ROUNDUP 2: Raketenangriff zerstört Lager deutscher Firmen in Kiew (dpa-AFX)
Analysen zu PUMA SE
|06:39
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:39
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|03.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|25,19
|1,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:39
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08:39
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|08:07
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|07:44
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:31
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|07:25
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07:24
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|07:05
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:52
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|06:44
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|20.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets