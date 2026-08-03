PUMA Aktie
|28,39EUR
|0,81EUR
|2,94%
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Puma nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Die Risiken im laufenden Jahr habe der Hersteller von Sportbekleidung deutlich benannt, schrieb Robert Krankowski in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Debatte über das kommende Jahr müsse aber erst noch beginnen. Die Konsumentenstimmung habe sich sowohl in Europa als auch in den USA abgeschwächt./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
25,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
28,41 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,24%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
28,39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,18%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SE
|
31.07.26
|XETRA-SCHLUSS/Leichtes Plus - Puma und Schaeffler enttäuschen (Dow Jones)
|
31.07.26
|Verlust-Schock abgewendet: adidas-Rivale PUMA schlägt Prognosen - Chance für die PUMA-Aktie? (finanzen.at)
|
31.07.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Puma SE auf 'Sector Perform' - Ziel 25 Euro (dpa-AFX)
|
31.07.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Puma SE auf 'Hold' - Ziel 27,50 Euro (dpa-AFX)
|
31.07.26
|ROUNDUP: Puma verliert weiter an Umsatz und bleibt in den roten Zahlen (dpa-AFX)
|
31.07.26
|AKTIE IM FOKUS: Puma nach Quartalszahlen sehr schwach (dpa-AFX)
|
31.07.26
|MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PUMA SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
31.07.26
|XETRA-Handel: MDAX verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu PUMA SE
|14:18
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:48
|PUMA Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:18
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:48
|PUMA Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:18
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:48
|PUMA Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|28,39
|2,94%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:06
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:05
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:05
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:05
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:48
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|14:47
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:42
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|14:35
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:31
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|14:28
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|14:27
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14:26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|14:26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|14:25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|14:25
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|14:23
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|14:19
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|14:18
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|14:18
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:01
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|13:55
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:46
|OMV
|Barclays Capital
|13:36
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:32
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:31
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|13:21
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|13:13
|AXA Buy
|UBS AG
|13:08
|National Grid Sell
|UBS AG
|13:06
|RWE Buy
|UBS AG
|13:03
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|13:01
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:00
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:49
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:44
|DWS Group Buy
|UBS AG
|12:43
|VINCI Buy
|UBS AG
|11:35
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11:25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:25
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:22
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|11:19
|Santander Buy
|UBS AG
|11:19
|BAT Buy
|UBS AG
|11:15
|Airbus Buy
|UBS AG
|10:53
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:52
|Unilever Sell
|UBS AG