PUMA Aktie

28,39EUR 0,81EUR 2,94%
PUMA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

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03.08.2026 14:18:02

PUMA SE Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Piral Dadhania passte sein Bewertungsmodell für den Sportartikelhersteller an dessen Zahlen für das zweite Quartal an. Es sei ermutigend, dass die Bereinigung des Lagerbestands weitgehend abgeschlossen sei, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings seien Form und Tempo der Erholung angesichts der nachlassenden Verbraucherstimmung, eines von Sonderangeboten geprägten Marktes für Lifestyle-Schuhe und der aktuell begrenzten Transparenz in puncto Produktpipeline nur schwer prognostizierbar./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 18:07 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Sector Perform
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
28,51 € 		Abst. Kursziel*:
-12,31%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
28,39 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,94%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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31.07.26 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

PUMA SE 28,39 2,94% PUMA SE

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