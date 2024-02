Pluszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX aktuell

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,82 Prozent höher bei 13 820,86 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 113,326 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,279 Prozent auf 13 669,76 Punkte an der Kurstafel, nach 13 707,95 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 13 669,76 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 834,47 Punkten lag.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 0,633 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, wies der SDAX einen Wert von 13 558,57 Punkten auf. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 14.11.2023, den Stand von 13 253,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.02.2023, erreichte der SDAX einen Wert von 13 354,28 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 fiel der Index bereits um 0,002 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Punkten erreicht.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit ProSiebenSat1 Media SE (+ 12,13 Prozent auf 6,30 EUR), Bilfinger SE (+ 6,78 Prozent auf 40,94 EUR), CANCOM SE (+ 5,21 Prozent auf 29,90 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 5,12 Prozent auf 16,44 EUR) und CEWE Stiftung (+ 4,16 Prozent auf 105,20 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil pbb (-3,10 Prozent auf 4,38 EUR), KWS SAAT SE (-1,99 Prozent auf 46,75 EUR), CompuGroup Medical SE (-1,95 Prozent auf 33,20 EUR), Klöckner (-1,64 Prozent auf 6,89 EUR) und BayWa (-1,58 Prozent auf 28,10 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 429 641 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 11,340 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Die TRATON-Aktie hat mit 4,69 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die pbb-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

