Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX mit Gewinnen

Am Freitag geht es im TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 1,20 Prozent auf 3 305,83 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 505,719 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,067 Prozent auf 3 268,94 Punkte an der Kurstafel, nach 3 266,76 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 312,82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 268,94 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der TecDAX bereits um 3,72 Prozent. Vor einem Monat, am 26.03.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 445,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.01.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 359,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.04.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 254,16 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,564 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 5,21 Prozent auf 50,25 EUR), AIXTRON SE (+ 4,22 Prozent auf 22,70 EUR), Nagarro SE (+ 3,57 Prozent auf 72,45 EUR), EVOTEC SE (+ 3,49 Prozent auf 9,48 EUR) und Siltronic (+ 2,93 Prozent auf 79,00 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil HENSOLDT (-0,53 Prozent auf 37,50 EUR), Siemens Healthineers (-0,08 Prozent auf 52,26 EUR), Kontron (-0,05 Prozent auf 19,06 EUR), Deutsche Telekom (-0,05 Prozent auf 21,66 EUR) und MorphoSys (+ 0,00 Prozent auf 67,75 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 160 067 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 204,918 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Im TecDAX verzeichnet die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,85 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

