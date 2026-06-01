HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|TecDAX im Fokus
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01.06.2026 09:29:19
Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX startet mit Gewinnen
Um 09:12 Uhr steigt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,55 Prozent auf 4 183,13 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 566,219 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,700 Prozent höher bei 4 189,18 Punkten in den Handel, nach 4 160,08 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4 181,33 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 192,99 Einheiten.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der TecDAX mit 3 697,16 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 787,92 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 846,85 Punkte.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 15,42 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 192,99 Punkte. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nemetschek SE (+ 3,72 Prozent auf 64,10 EUR), TeamViewer (+ 3,39 Prozent auf 6,10 EUR), IONOS (+ 2,84 Prozent auf 28,94 EUR), Nagarro SE (+ 2,61 Prozent auf 41,64 EUR) und ATOSS Software (+ 2,60 Prozent auf 79,00 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen HENSOLDT (-2,38 Prozent auf 86,32 EUR), Eckert Ziegler (-2,24 Prozent auf 16,15 EUR), EVOTEC SE (-1,52 Prozent auf 5,20 EUR), Siltronic (-1,34 Prozent auf 103,30 EUR) und QIAGEN (-1,28 Prozent auf 31,24 EUR) unter Druck.
Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 293 630 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 181,275 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick
2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,01 Prozent bei der freenet-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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