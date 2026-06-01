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TecDAX im Fokus 01.06.2026 09:29:19

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX startet mit Gewinnen

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX startet mit Gewinnen

Anleger in Frankfurt schicken den TecDAX derzeit erneut ins Plus.

Um 09:12 Uhr steigt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,55 Prozent auf 4 183,13 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 566,219 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,700 Prozent höher bei 4 189,18 Punkten in den Handel, nach 4 160,08 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 181,33 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 192,99 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der TecDAX mit 3 697,16 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 787,92 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 846,85 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 15,42 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 192,99 Punkte. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nemetschek SE (+ 3,72 Prozent auf 64,10 EUR), TeamViewer (+ 3,39 Prozent auf 6,10 EUR), IONOS (+ 2,84 Prozent auf 28,94 EUR), Nagarro SE (+ 2,61 Prozent auf 41,64 EUR) und ATOSS Software (+ 2,60 Prozent auf 79,00 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen HENSOLDT (-2,38 Prozent auf 86,32 EUR), Eckert Ziegler (-2,24 Prozent auf 16,15 EUR), EVOTEC SE (-1,52 Prozent auf 5,20 EUR), Siltronic (-1,34 Prozent auf 103,30 EUR) und QIAGEN (-1,28 Prozent auf 31,24 EUR) unter Druck.

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 293 630 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 181,275 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,01 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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ATOSS Software AG 82,60 8,26% ATOSS Software AG
Eckert & Ziegler 16,08 -2,72% Eckert & Ziegler
EVOTEC SE 5,26 0,00% EVOTEC SE
freenet AG 24,94 -1,27% freenet AG
HENSOLDT 83,76 -4,58% HENSOLDT
Infineon AG 81,30 -0,37% Infineon AG
IONOS 30,02 7,14% IONOS
Nagarro SE 42,12 4,10% Nagarro SE
Nemetschek SE 67,05 7,88% Nemetschek SE
QIAGEN N.V. 31,14 -1,13% QIAGEN N.V.
SAP SE 167,78 7,25% SAP SE
Siltronic AG 98,75 -5,59% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 88,25 -3,66% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,48 10,49% TeamViewer

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TecDAX 4 180,56 0,49%

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