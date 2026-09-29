freenet Aktie
|23,04EUR
|-0,38EUR
|-1,62%
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
29.09.2026 13:09:43
freenet Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Freenet von 28,50 auf 28,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Maurice Patrick passte seine Bewertungsmodelle in der europäischen Telekom-Branche am Montag an aktuelle Markttrends an./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Equal Weight
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
23,00 €
|
Abst. Kursziel*:
21,74%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
23,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,53%
|
Analyst Name::
Maurice Patrick
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu freenet AG
|
15:58
|Handel in Frankfurt: TecDAX in Grün (finanzen.at)
|
15:58
|Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX steigen (finanzen.at)
|
13:14
|ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Freenet auf 28 Euro - 'Equal Weight' (dpa-AFX)
|
12:27
|MDAX aktuell: MDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|Gewinne in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX am Dienstagmittag steigen (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX steigt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.09.26
|XETRA-Handel TecDAX liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
Analysen zu freenet AG
|13:09
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13:09
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|13:09
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|23,08
|-1,45%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:22
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|15:49
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:39
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:25
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:00
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|14:23
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|13:09
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|13:09
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|11:54
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:52
|RELX Buy
|UBS AG
|11:50
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11:22
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|11:20
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:20
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:19
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:14
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:14
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:13
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:12
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:11
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:10
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|AB InBev Buy
|UBS AG
|11:08
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|11:08
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|10:58
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|10:58
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|10:57
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|10:57
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:56
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10:52
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|10:51
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|10:45
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|10:39
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10:30
|Siemens Buy
|UBS AG
|10:30
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|10:30
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|10:16
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.