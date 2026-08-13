freenet Aktie
|23,92EUR
|0,28EUR
|1,18%
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
freenet Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 31,80 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Telekomanbieters sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Shekhan Ali in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele habe das Unternehmen aber bestätigt. Der bereinigte Free Cashflow liege um sechs Prozent über der Konsensschätzung, Freenet habe von geringeren Steuerzahlungen als erwartet profitiert./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 05:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Buy
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
31,80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23,62 €
|
Abst. Kursziel*:
34,63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,94%
|
Analyst Name::
Shekhan Ali
|
KGV*:
-
Nachrichten zu freenet AG
|
17:59
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
17:59
|XETRA-Handel MDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
16:25
|ROUNDUP 2: Freenet bestätigt nach robustem Halbjahr Prognosen (dpa-AFX)
|
15:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX mit Kursplus (finanzen.at)
|
15:58
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12:27
|MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12:23
|ROUNDUP: Freenet bestätigt nach robustem Halbjahr Prognosen (dpa-AFX)
Analysen zu freenet AG
|11:07
|freenet Neutral
|UBS AG
|09:22
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|11:07
|freenet Neutral
|UBS AG
|09:22
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|09:22
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|16.04.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|26.02.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:07
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|23,92
|1,18%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:14
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:36
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:27
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|17:18
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|17:05
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|16:59
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|16:58
|Cisco Halten
|DZ BANK
|16:55
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|16:32
|Cisco Buy
|UBS AG
|14:47
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13:57
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13:56
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:24
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:22
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:58
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:45
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:07
|freenet Neutral
|UBS AG
|10:49
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10:35
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Ottobock Buy
|UBS AG
|10:22
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|MLP Buy
|Baader Bank
|10:05
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:05
|Medios Buy
|Warburg Research
|10:02
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|10:01
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:00
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|09:09
|INDUS Buy
|Warburg Research
|09:07
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:05
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:02
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank