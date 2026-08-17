freenet Aktie

23,66EUR -0,10EUR -0,42%
freenet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

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17.08.2026 15:54:31

freenet Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Freenet von 30 auf 29 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Internet- und Telekomkonzern habe im ersten Halbjahr ein gemischtes Bild abgegeben, schrieb Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie. Die operative Entwicklung im Mobilfunkbereich sei solide, doch die Streamingsparte Waipu-TV habe mit einer niedrigeren Netto-Neukundenzahl enttäuscht. Er stellt es deshalb in Frage, ob ambitionierte Wachstumsziele in diesem Bereich bis 2028 zu halten sind./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 15:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 15:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: freenet AG Kaufen
Unternehmen:
freenet AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
23,76 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
23,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Karsten Oblinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13.07.26 freenet Neutral UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

freenet AG 23,68 -0,34% freenet AG

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14:16 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight JP Morgan Chase & Co.
13:10 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
13:09 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
13:09 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
13:09 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
13:09 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
12:55 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
12:52 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
12:45 Richemont Outperform Bernstein Research
12:45 Hermès Outperform Bernstein Research
12:45 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
12:37 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:37 Talanx Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:57 E.ON Buy Deutsche Bank AG
11:56 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
11:56 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
11:55 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
11:35 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:35 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:41 SFC Energy Buy Warburg Research
09:40 Wacker Neuson Buy Warburg Research
09:39 secunet Security Networks Buy Warburg Research
09:38 SFC Energy Buy Deutsche Bank AG
09:35 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
09:34 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
08:39 freenet Buy Deutsche Bank AG
08:39 RWE Buy Deutsche Bank AG
08:27 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
07:13 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:13 Prosus Overweight Barclays Capital
07:12 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:04 RWE Buy UBS AG
07:03 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:53 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:52 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
06:52 adesso Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:49 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:33 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05:58 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
05:58 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
14.08.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
14.08.26 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
14.08.26 Verbund Underperform RBC Capital Markets
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