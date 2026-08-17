freenet Aktie
|23,66EUR
|-0,10EUR
|-0,42%
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
freenet Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Freenet von 30 auf 29 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Internet- und Telekomkonzern habe im ersten Halbjahr ein gemischtes Bild abgegeben, schrieb Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie. Die operative Entwicklung im Mobilfunkbereich sei solide, doch die Streamingsparte Waipu-TV habe mit einer niedrigeren Netto-Neukundenzahl enttäuscht. Er stellt es deshalb in Frage, ob ambitionierte Wachstumsziele in diesem Bereich bis 2028 zu halten sind./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 15:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 15:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Kaufen
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
23,76 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
23,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Karsten Oblinger
|
KGV*:
-
Nachrichten zu freenet AG
|
17:58
|TecDAX aktuell: TecDAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|Verluste in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste (finanzen.at)
|
16:00
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
16:00
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX notiert am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: MDAX notiert am Mittag um Vortagesschluss (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
Analysen zu freenet AG
|15:54
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|08:39
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|15:54
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|08:39
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|15:54
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|08:39
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|26.02.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|23,68
|-0,34%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:38
|Semperit buy
|Baader Bank
|16:37
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|16:19
|SpaceX Buy
|UBS AG
|15:54
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|14:16
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:10
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:09
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:09
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:09
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:09
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:55
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:52
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:45
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|12:45
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|12:45
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12:37
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:37
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:57
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|11:56
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|11:56
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:55
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:35
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:35
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|09:40
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|09:39
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|09:38
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|08:39
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|08:39
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:27
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|07:13
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|07:12
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:04
|RWE Buy
|UBS AG
|07:03
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:53
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:52
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|06:52
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:49
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:33
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05:58
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05:58
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets