freenet Aktie
|23,90EUR
|0,26EUR
|1,10%
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
freenet Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Freenet nach Quartalszahlen des Mobilfunk- und TV-Anbieters auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Umsatz und mehr noch das operative Ergebnis (Ebitda) hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Den Ausblick habe Freenet bestätigt, aber kein Update zu den Verhandlungen über eine Erneuerung des Mobilfunknetz-Abkommens mit Telefonica Deutschland gegeben./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 17:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Neutral
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
22,32 €
|
Abst. Kursziel*:
12,01%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
23,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,60%
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
Nachrichten zu freenet AG
|
16:25
|ROUNDUP 2: Freenet bestätigt nach robustem Halbjahr Prognosen (dpa-AFX)
|
15:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX mit Kursplus (finanzen.at)
|
15:58
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12:27
|MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12:23
|ROUNDUP: Freenet bestätigt nach robustem Halbjahr Prognosen (dpa-AFX)
|
11:34
|ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Freenet auf 'Buy' - Ziel 31,80 Euro (dpa-AFX)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu freenet AG
|11:07
|freenet Neutral
|UBS AG
|09:22
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|11:07
|freenet Neutral
|UBS AG
|09:22
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|09:22
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|16.04.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|26.02.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:07
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|23,90
|1,10%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:32
|Cisco Buy
|UBS AG
|14:47
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13:57
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13:56
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:24
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:22
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:58
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:45
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:07
|freenet Neutral
|UBS AG
|10:49
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10:35
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Ottobock Buy
|UBS AG
|10:22
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|MLP Buy
|Baader Bank
|10:05
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:05
|Medios Buy
|Warburg Research
|10:02
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|10:01
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:00
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|09:09
|INDUS Buy
|Warburg Research
|09:07
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:05
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:02
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|09:00
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:53
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|08:51
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|08:47
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:45
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:45
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:44
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.