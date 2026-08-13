freenet Aktie

23,90EUR 0,26EUR 1,10%
freenet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

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13.08.2026 11:07:23

freenet Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Freenet nach Quartalszahlen des Mobilfunk- und TV-Anbieters auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Umsatz und mehr noch das operative Ergebnis (Ebitda) hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Den Ausblick habe Freenet bestätigt, aber kein Update zu den Verhandlungen über eine Erneuerung des Mobilfunknetz-Abkommens mit Telefonica Deutschland gegeben./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 17:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: freenet AG Neutral
Unternehmen:
freenet AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
22,32 € 		Abst. Kursziel*:
12,01%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
23,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,60%
Analyst Name::
Polo Tang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

freenet AG 23,90 1,10% freenet AG

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10:35 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
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10:22 Grand City Properties Hold Deutsche Bank AG
10:22 K+S Sell Deutsche Bank AG
10:21 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
10:18 MLP Buy Baader Bank
10:05 TUI Buy Deutsche Bank AG
10:05 Medios Buy Warburg Research
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09:56 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
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09:24 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
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09:15 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
09:09 INDUS Buy Warburg Research
09:07 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
09:06 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
09:05 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
09:03 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:02 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:02 CEWE Stiftung Buy Baader Bank
09:00 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
08:53 Ströer Market-Perform Bernstein Research
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