Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX steigt letztendlich

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,96 Prozent fester bei 3 251,07 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 486,153 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,085 Prozent auf 3 222,83 Punkte an der Kurstafel, nach 3 220,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 219,03 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 256,22 Zählern.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 1,38 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.11.2023, wies der TecDAX einen Wert von 2 993,52 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 08.09.2023, den Stand von 3 090,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.12.2022, lag der TecDAX bei 3 043,49 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 11,85 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 788,38 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,31 Prozent auf 29,54 EUR), Sartorius vz (+ 3,63 Prozent auf 305,80 EUR), TeamViewer (+ 3,17) Prozent auf 13,52 EUR), Siltronic (+ 2,78 Prozent auf 83,30 EUR) und Nagarro SE (+ 2,57 Prozent auf 85,70 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil United Internet (-3,94 Prozent auf 19,52 EUR), ADTRAN (-1,22 Prozent auf 6,06 USD), MorphoSys (-0,72 Prozent auf 24,79 EUR), QIAGEN (-0,49 Prozent auf 38,57 EUR) und SMA Solar (-0,41 Prozent auf 60,95 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX ist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 853 755 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 172,110 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die SMA Solar-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,69 erwartet. Mit 7,56 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

