Pluszeichen in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Zuschlägen

Der Dow Jones steigt am Donnerstag.

Um 20:02 Uhr springt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,66 Prozent auf 38 153,68 Punkte an. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 12,828 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,152 Prozent leichter bei 37 845,56 Punkten, nach 37 903,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 37 895,66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 38 181,34 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,336 Prozent abwärts. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 02.04.2024, bei 39 170,24 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 02.02.2024, den Stand von 38 654,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.05.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 33 684,53 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 1,16 Prozent. Bei 39 889,05 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Boeing (+ 3,51 Prozent auf 177,48 USD), Amazon (+ 3,19 Prozent auf 184,71 USD), Nike (+ 2,17) Prozent auf 92,30 USD), Apple (+ 2,00 Prozent auf 172,69 USD) und Walt Disney (+ 1,78 Prozent auf 112,45 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil 3M (-1,20 Prozent auf 97,26 USD), Johnson Johnson (-1,18 Prozent auf 149,40 USD), Honeywell (-0,91 Prozent auf 193,53 USD), Dow (-0,86 Prozent auf 56,74 USD) und Verizon (-0,56 Prozent auf 38,98 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 8 420 959 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,700 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at