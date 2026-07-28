Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Index im Blick
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28.07.2026 17:58:48
Pluszeichen in Paris: CAC 40 letztendlich im Plus
Am Dienstag ging es im CAC 40 via Euronext letztendlich um 0,63 Prozent auf 8 458,78 Punkte aufwärts. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,448 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,488 Prozent auf 8 447,09 Punkte an der Kurstafel, nach 8 406,06 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 8 400,33 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 472,81 Punkten verzeichnete.
CAC 40 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 384,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 104,09 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 28.07.2025, den Wert von 7 800,88 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,22 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern markiert.
Die teuersten CAC 40-Konzerne
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 313 530 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 227,882 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel
2026 präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. In puncto Dividendenrendite ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,57 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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