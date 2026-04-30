Renault Aktie

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Renault für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

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30.04.2026 12:56:35

Renault Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Hold" belassen. Das Interesse habe vor allem dem aktuellen Zustand des europäischen Automarktes, der Wettbewerbslandschaft angesichts des Eintritts neuer China-Konkurrenz sowie den Prioritäten der Franzosen bei der Mittelverwendung gegolten, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu einer Roadshow mit dem Finanzchef./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
29,75 € 		Abst. Kursziel*:
34,45%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
30,03 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,20%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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