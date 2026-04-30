FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Hold" belassen. Das Interesse habe vor allem dem aktuellen Zustand des europäischen Automarktes, der Wettbewerbslandschaft angesichts des Eintritts neuer China-Konkurrenz sowie den Prioritäten der Franzosen bei der Mittelverwendung gegolten, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu einer Roadshow mit dem Finanzchef./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.