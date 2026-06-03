Renault Aktie
|27,91EUR
|-0,07EUR
|-0,25%
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
Renault Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Renault mit Blick auf die hauseigene Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autobauer habe über seine KI-Strategie, Robotik-Partnerschaften und die Aussichten für 2026 informiert, schrieb Jose Asumendi am Dienstagabend. Die Franzosen trieben ihre Automatisierungsstrategie mit einer Partnerschaft mit dem Medizintechnik- und Robotikunternehmen Wandercraft in Frankreich voran. Marktanteilsgewinne chinesischer Hersteller setzten die Preissetzungsmacht in Europa unter Druck. Derweil sollten die Volumina im zweiten Quartal insgesamt besser als im ersten ausfallen, wobei das Wachstum vor allem außerhalb Europas stattfinde./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 20:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
28,10 €
|
Abst. Kursziel*:
60,14%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
27,91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61,23%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Renault S.A.
|
02.06.26
|Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.06.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 stärker (finanzen.at)
|
02.06.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
02.06.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 zum Start in Grün (finanzen.at)
|
01.06.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
01.06.26
|Verluste in Paris: CAC 40 mit Abgaben (finanzen.at)
|
01.06.26
|Handel in Paris: CAC 40 am Montagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
01.06.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
Analysen zu Renault S.A.
|07:09
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|07:09
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|07:09
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|23.04.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|27,91
|-0,25%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:32
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|Danone Buy
|UBS AG
|07:14
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:13
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:09
|Fresenius Buy
|UBS AG
|07:09
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:08
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:02
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:32
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|02.06.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|02.06.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|PORR
|Erste Group Bank
|02.06.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Ahold Delhaize Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG