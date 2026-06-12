Renault Aktie
|28,15EUR
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|3,57%
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
Renault Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Renault von 42,50 auf 31,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Franzosen hätten ein "starkes Gerüst", aber es fehle an Kurstreibern, schrieb Henning Cosman am Donnerstag. Die Anleger sorgten sich um die Konkurrenzsituation und misstrauen dem Sparplan des Autobauers./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 14:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
31,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
26,84 €
|
Abst. Kursziel*:
17,36%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
28,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,90%
|
Analyst Name::
Henning Cosman
|
KGV*:
-
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