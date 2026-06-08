Renault Aktie

26,62EUR -0,23EUR -0,86%
Renault für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.06.2026 12:30:05

Renault Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi warf am Montag einen frühen Blick auf den bevorstehenden Halbjahresbericht des Autokonzerns. Dann müsse sich zeigen, ob das Margenziel von 5,5 Prozent für das Gesamtjahr erreichbar sei, schrieb er./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 04:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 04:02 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault S.A. Overweight
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
26,71 € 		Abst. Kursziel*:
68,48%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
26,62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
69,05%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Renault S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Renault S.A.

mehr Analysen
12:30 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.06.26 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Renault Sell UBS AG
30.04.26 Renault Hold Deutsche Bank AG
27.04.26 Renault Sell UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Renault S.A. 26,67 -0,67% Renault S.A.

Aktuelle Aktienanalysen

12:36 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
12:35 DEUTZ Buy Warburg Research
12:33 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:30 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:29 Valeo Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:26 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:26 GSK Hold Deutsche Bank AG
12:25 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:17 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:15 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
12:11 Inditex Buy UBS AG
12:05 Akzo Nobel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:04 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
12:04 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:03 National Grid Hold Deutsche Bank AG
12:03 LANXESS Sell Goldman Sachs Group Inc.
12:02 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:08 Fabasoft kaufen Warburg Research
08:49 Ryanair Outperform Bernstein Research
08:09 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
07:58 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
07:50 Givaudan Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:47 Symrise Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:46 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
07:33 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
07:25 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
07:22 Inditex Outperform RBC Capital Markets
07:22 Porsche vz. Buy UBS AG
07:21 Evonik Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.06.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
05.06.26 Brenntag Verkaufen DZ BANK
05.06.26 AIR France-KLM Underweight Barclays Capital
05.06.26 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.26 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
05.06.26 Oracle Buy Deutsche Bank AG
05.06.26 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
05.06.26 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
05.06.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.06.26 Bayer Buy UBS AG
05.06.26 Rio Tinto Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.06.26 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
05.06.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
05.06.26 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
05.06.26 RATIONAL Sector Perform RBC Capital Markets
05.06.26 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
05.06.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
05.06.26 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
05.06.26 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
05.06.26 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen