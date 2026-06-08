Renault Aktie
|26,62EUR
|-0,23EUR
|-0,86%
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
08.06.2026 12:30:05
Renault Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi warf am Montag einen frühen Blick auf den bevorstehenden Halbjahresbericht des Autokonzerns. Dann müsse sich zeigen, ob das Margenziel von 5,5 Prozent für das Gesamtjahr erreichbar sei, schrieb er./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 04:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 04:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
26,71 €
|
Abst. Kursziel*:
68,48%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
26,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
69,05%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Renault S.A.
|
12:27
|Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 beginnt Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.06.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
05.06.26
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
05.06.26
|Freundlicher Handel in Paris: Das macht der CAC 40 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
05.06.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
04.06.26
|Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels stärker (finanzen.at)
|
04.06.26
|Starker Wochentag in Paris: So steht der CAC 40 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Renault S.A.
|12:30
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|12:30
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|12:30
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|23.04.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|26,67
|-0,67%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:36
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:35
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|12:33
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:30
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:29
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:15
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|Inditex Buy
|UBS AG
|12:05
|Akzo Nobel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:04
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|12:04
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:03
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|12:03
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:02
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:08
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|08:49
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08:09
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:47
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:46
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:22
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|07:21
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.06.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|05.06.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|05.06.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|05.06.26
|Rio Tinto Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.06.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|05.06.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets