Pluszeichen in Paris: CAC 40 verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne

Am Montag verbucht der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext ein Plus in Höhe von 0,56 Prozent auf 7 576,50 Punkte. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,322 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,516 Prozent höher bei 7 573,41 Punkten in den Handel, nach 7 534,52 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Montag bei 7 582,29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 568,30 Punkten erreichte.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, einen Stand von 7 628,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 040,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, betrug der CAC 40-Kurs 7 432,77 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 0,606 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 281,10 Punkten.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 12 850 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 338,273 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,85 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,03 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at