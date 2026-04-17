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ATX im Blick 17.04.2026 15:59:02

Pluszeichen in Wien: ATX mit grünem Vorzeichen

Pluszeichen in Wien: ATX mit grünem Vorzeichen

Für den ATX geht es am fünften Tag der Woche aufwärts.

Um 15:41 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1,34 Prozent höher bei 5 944,11 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 168,827 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 5 865,47 Punkte an der Kurstafel, nach 5 865,47 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 5 850,09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 952,33 Punkten lag.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 2,56 Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2026, stand der ATX noch bei 5 343,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 470,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wurde der ATX mit 3 916,09 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 11,07 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 952,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 13,77 Prozent auf 85,10 EUR), Wienerberger (+ 6,34 Prozent auf 26,50 EUR), DO (+ 5,52 Prozent auf 187,40 EUR), Palfinger (+ 4,00 Prozent auf 37,70 EUR) und voestalpine (+ 3,98 Prozent auf 43,42 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen OMV (-4,50 Prozent auf 56,20 EUR), Verbund (-3,53 Prozent auf 61,45 EUR), EVN (-2,64 Prozent auf 27,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,68 Prozent auf 36,25 EUR) und UNIQA Insurance (-0,36 Prozent auf 16,48 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 257 969 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 41,288 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 6,78 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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