UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|ATX im Blick
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17.04.2026 15:59:02
Pluszeichen in Wien: ATX mit grünem Vorzeichen
Um 15:41 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1,34 Prozent höher bei 5 944,11 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 168,827 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 5 865,47 Punkte an der Kurstafel, nach 5 865,47 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 5 850,09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 952,33 Punkten lag.
ATX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 2,56 Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2026, stand der ATX noch bei 5 343,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 470,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wurde der ATX mit 3 916,09 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 11,07 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 952,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern markiert.
Top- und Flop-Aktien im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 13,77 Prozent auf 85,10 EUR), Wienerberger (+ 6,34 Prozent auf 26,50 EUR), DO (+ 5,52 Prozent auf 187,40 EUR), Palfinger (+ 4,00 Prozent auf 37,70 EUR) und voestalpine (+ 3,98 Prozent auf 43,42 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen OMV (-4,50 Prozent auf 56,20 EUR), Verbund (-3,53 Prozent auf 61,45 EUR), EVN (-2,64 Prozent auf 27,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,68 Prozent auf 36,25 EUR) und UNIQA Insurance (-0,36 Prozent auf 16,48 EUR).
Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 257 969 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 41,288 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus
Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 6,78 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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