Pluszeichen in Wien: ATX Prime verbucht nachmittags Zuschläge

Am Mittwochnachmittag zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Um 15:41 Uhr erhöht sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 2,55 Prozent auf 1 784,64 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 1 740,27 Punkte an der Kurstafel, nach 1 740,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 740,27 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 784,90 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 0,885 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, den Wert von 1 855,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2024, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 825,99 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2023, lag der ATX Prime bei 1 622,81 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 4,12 Prozent zu. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit BAWAG (+ 4,59 Prozent auf 64,90 EUR), Erste Group Bank (+ 4,58 Prozent auf 45,90 EUR), Lenzing (+ 3,97 Prozent auf 31,40 EUR), FACC (+ 3,81 Prozent auf 7,09 EUR) und Andritz (+ 3,49 Prozent auf 56,35 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Polytec (-3,66 Prozent auf 3,16 EUR), Marinomed Biotech (-2,43 Prozent auf 10,05 EUR), AMAG (-2,41 Prozent auf 24,30 EUR), Frequentis (-1,37 Prozent auf 28,70 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,14 Prozent auf 8,68 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die IMMOFINANZ-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 586 674 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime mit 25,049 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 2,80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,27 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at