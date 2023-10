Porsche-Aktie steigt dennoch: Jefferies senkt Kursziel für Porsche AG - Porsche integriert Google-Dienste

Für einen Kursanstieg der Porsche -Aktie reiche es nicht, wenn der Sportwagenbauer die zum Börsengang lancierten Ergebnisziele lediglich erreiche, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte seine Schätzungen moderat. Damit berücksichtigte er die Kosten für die Einführung neuer Modelle sowie die anhaltend hohen Investitionen in Produkte und die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte. Dies dürfte dem Experten zufolge die Gewinne mindestens bis 2025 auf dem derzeitigen Niveau einfrieren.

Die Porsche-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise 1,17 Prozent auf 83,08 Euro zu.

Porsche integriert Google-Dienste im Fahrzeug

Porsche will künftig Google-Produkte im Cockpit nutzen. Wie der Sportwagenbauer mitteilte, werden Google-Dienste für Navigation, Sprachsteuerung und das App-Ökosystem in künftigen Fahrzeuggenerationen nutzbar sein. Ein erster Serieneinsatz sei für "Mitte des Jahrzehnts" geplant. Die Partnerschaft mit dem US-Konzern sei langfristig angelegt.

Die bekannte Nutzeroberfläche des Porsche Communication Management (PCM) werde weiterhin eingesetzt, so das Unternehmen weiter. Relevante Ökosysteme verschiedener Anbieter sollen über standardisierte Schnittstellen und Plattformen direkt ins Fahrzeug eingebunden werden.

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2023

