Prediction: Intel Stock Will Take Off After Oct. 29

After rising incredibly in the first half of 2026, Intel (NASDAQ:INTC) stock has run into rough weather in recent months. Shares of the semiconductor specialist are down by 31% since the beginning of July.

However, Intel stock could get a nice shot in the arm following the release of its third-quarter results on Oct. 29. Let's look at the reasons why Intel's upcoming report could give the stock a much-needed boost.

Image source: Getty Images.

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