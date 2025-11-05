Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|
05.11.2025 14:00:56
Probleme auch in China: US-Zölle knabbern spürbar am Gewinn von Siemens Healthineers
Der Medizintechniker blickt etwas unsicheren Zeiten entgegen. Die US-Zollpolitik kostet spürbar Gewinn, in China rumpelt es und steht die Entscheidung der früheren Mutter Siemens zum Umgang mit dem verbliebenen Anteil an der Tochter an. Anleger reagieren nervös.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Analysen zu Siemens Healthineers AGmehr Analysen
|07.11.25
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG (spons. ADRs)
|116,00
|-2,52%
|Siemens AG
|240,50
|-0,31%
|Siemens Healthineers AG
|43,47
|-1,96%
