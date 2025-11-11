PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|Ende für Partnerschaft
|
11.11.2025 16:35:40
PUMA-Aktie zieht an: Lizenzabkommen mit United Legwear für USA und Kanada
Das soll dem Unternehmen ermöglichen, PUMA-Produkte - vor allem Socken und Unterwäsche, aber auch Kindertextilien und Accessoires - in den USA und Kanada zu verkaufen, wie PUMA am Dienstagnachmittag miteilte. Diese Änderung trat am 1. November 2025 in Kraft. Finanzielle Details der neuen Lizenzvereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.
Zuvor erfolgte der Vertrieb von Produkten in diesen Kategorien in den USA und Kanada über eine Partnerschaft von PUMA und der United Legwear Company. PUMA hielt 51 Prozent des Kapitals von PUMA United, und die von PUMA United vertriebenen Produkte wurden von United Legwear und seinen Lieferanten hergestellt, transportiert und gelagert.
Der Wechsel zu einem Lizenzvertrag ist laut PUMA Teil der strategischen Prioritäten, die Komplexität des Geschäftsmodells in Nordamerika zu reduzieren und sich stärker auf sein Kerngeschäft in der Region zu konzentrieren.Via XETRA steigt die PUMA-Aktie zwischenzeitlich um 6,32 Prozent auf 17,25 Euro.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Tooykrub / Shutterstock.com,Robert Ascroft/ PUMA,PUMA SE
Nachrichten zu PUMA SEmehr Nachrichten
|
11.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
11.11.25
|EQS-News: PUMA shifts to licensing model with United Legwear Company LLC in the US and Canada (EQS Group)
|
11.11.25
|EQS-News: PUMA wechselt mit United Legwear Company LLC zu einem Lizenzmodell in den USA und Kanada (EQS Group)
|
11.11.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
10.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
10.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
07.11.25
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu PUMA SEmehr Analysen
|11.11.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|03.11.25
|PUMA Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|03.11.25
|PUMA Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|03.11.25
|PUMA Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|16,84
|-0,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Aufschlägen. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.