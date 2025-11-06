RBC Capital Markets: Zalando-Aktie erhält Outperform

Die Zalando-Aktie wurde von RBC Capital Markets genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Der Online-Händler habe im relativ ruhigen dritten Quartal in etwa die Erwartungen erfüllt, schrieb Richard Chamberlain am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 sei bestätigt worden und zugunsten eines aktienbasierten Vergütungsprogramms habe das Unternehmen Aktienrückkäufe angekündigt.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Zalando-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,4 Prozent auf 24,10 EUR zu. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 65,98 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 135 656 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2025 sank die Aktie um 25,6 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

