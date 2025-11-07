Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Aktie unter der Lupe
|
07.11.2025 11:49:50
Zalando-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando von 43 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die solide Umsatzentwicklung des Online-Händlers sorge für Zuversicht, schrieb Yashraj Rajani am Donnerstagabend.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Zalando-Aktie am Tag der Analyse
Die Zalando-Aktie musste um 11:33 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 23,39 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 79,56 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 708 379 Zalando-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2025 büßte die Aktie um 27,8 Prozent ein. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für Q4 2025 von Zalando wird von Experten am 26.02.2026 erwartet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 20:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zalandomehr Nachrichten
|
07.11.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
07.11.25
|XETRA-Handel DAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
07.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.11.25
|XETRA-Handel DAX verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
07.11.25
|Zalando-Aktie gibt nach kurzfristiger Erholung wieder nach (dpa-AFX)
|
07.11.25
|Zalando-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung (finanzen.at)
|
07.11.25
|DAX-Handel aktuell: DAX zeigt sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Zalandomehr Analysen
|07.11.25
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|07.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|07.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09.07.24
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|22,61
|-7,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.