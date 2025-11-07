Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

Aktie unter der Lupe 07.11.2025 11:49:50

Zalando-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung

Die Zalando-Aktie wurde von UBS AG einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando von 43 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die solide Umsatzentwicklung des Online-Händlers sorge für Zuversicht, schrieb Yashraj Rajani am Donnerstagabend.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Zalando-Aktie am Tag der Analyse

Die Zalando-Aktie musste um 11:33 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 23,39 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 79,56 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 708 379 Zalando-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2025 büßte die Aktie um 27,8 Prozent ein. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für Q4 2025 von Zalando wird von Experten am 26.02.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 20:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Sean Gallup/Getty Images

