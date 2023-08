Redcare-Aktie klettert deutlich: Nach starkem Quartal erhöht Redcare die Jahresprognose

Nach den endgültigen Zahlen konnte der MDAX -Konzern im zweiten Quartal die Gewinnmarge deutlich verbessern und den Nettoverlust reduzieren.

Nach der neuen Prognose rechnet Redcare Pharmacy nun bei nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln (Non-Rx) mit einem Umsatzwachstum von 20 bis 30 Prozent anstatt 10 bis 20 Prozent. Die bereinigte EBITDA-Marge soll nun bei 1,5 bis 3 Prozent landen anstatt bei 0,5 bis 2,5 Prozent. Beim Umsatz strebt das Unternehmen 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro an. Die mittel- bis langfristige Guidance mit einer bereinigten EBITDA-Marge von mindestens 8 Prozent bleibe unverändert.

Im zweiten Quartal belief sich der Nettoverlust auf 4,1 Millionen Euro (Vorjahr: minus 24,8 Millionen Euro). Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich um 5,3 Prozentpunkte auf 3,2 Prozent.

Der Umsatz stieg im Quartal nach den endgültigen Zahlen um 46 Prozent auf 420 (vorläufig: 421) Millionen Euro.

Das Non-Rx-Wachstum betrug 27 Prozent auf 323 Millionen Euro.

Baader Bank belässt Kursziel bei 125 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Analyst Volker Bosse attestierte der Online-Apotheke am Dienstag in seiner ersten Reaktion ein sehr starkes zweites Quartal. Alle Erwartungen seien getoppt worden, und konsequenterweise habe man dann die Jahresziele hochgeschraubt.

So reagieren die Aktionäre und die Analysten

Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy hat die Anleger am Dienstag mit der Gewinnentwicklung im zweiten Quartal und einer Prognoseanhebung begeistert. Nach einem Sprung bis auf 119,20 Euro, was ein Hoch seit Dezember 2021 bedeutet, behaupteten die Aktien zuletzt via XETRA einen Gewinn von 7,67 Prozent auf 113,70 Euro. Damit lagen sie auf dem ersten Platz im MDAX, der zeitgleich etwas nachgab.

Sie bauten damit zudem ihre Führungsstellung im Index der mittelgroßen deutschen Unternehmen seit Jahresbeginn aus. Mit plus 166 Prozent haben sie schon mehr als doppelt so stark zugelegt wie die Titel des Spezialverpackungsherstellers Gerresheimer auf Platz zwei der Gewinnerliste.

Während der Umsatz für das zweite Quartal schon bekannt gewesen sei, liege das nun veröffentlichte, bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) über der Konsensschätzung, kommentierte ein Börsianer. Die Anhebung des Ausblicks an sich sei keine Überraschung. Allerdings falle die neue Margenprognose ein wenig besser aus als gedacht.

Analysten lobten den Zwischenbericht. Alle Erwartungen seien übertroffen worden, weshalb das Unternehmen konsequenterweise die Jahresziele nach oben geschraubt habe, schrieb Volker Bosse von der Baader Bank. Die Experten von Jefferies und Hauck Aufhäuser Investment Banking hoben die gute Profitabilität im vergangenen Quartal hervor.

Beim Jahreserlös mit frei verkäuflichen Produkten (Non-Rx) strebt Redcare nun ein Wachstum von 20 bis 30 Prozent an - nach bisher 10 bis 20 Prozent. Der gesamte Konzernumsatz soll mit 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro den bisherigen Rekordwert von 1,2 Milliarden aus dem Jahr 2022 noch weit übertreffen. Die bereinigte Ebitda-Marge sieht das Unternehmen nun zwischen 1,5 und 3 Prozent nach zuvor 0,5 bis 2,5 Prozent.

FRANKFURT (Dow Jones) / FRANKFURT (dpa-AFX) / MÜNCHEN (dpa-AFX Broker)